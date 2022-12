Capienza record per la Opel Zafira Life, in grado di arrivare a quasi 4000 litri di capacità di carico. Opel Zafira arriva alla quarta generazione e diventa “Zafira Life”. Disponibile in versione Small, Medium e Large - lunga da 4,60 a 5,30 metri - dispone di una ricca dotazione tecnologica che comprende: telecamera frontale, frenata automatica d'emergenza, lettura segnali stradali, Head Up Display e sistema di infotainment Multimedia Radio compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. I sedili comfort del guidatore e del passeggero anteriore, regolabili in numerose posizioni, garantiscono un'esperienza di viaggio rilassata, comprendono la funzione massaggio e sono riscaldabili. La porta scorrevole elettrica laterale, controllata con sensori, permette di accedere facilmente alla seconda (la cui panchetta può essere abbassata e tolta per una maggiore praticità d'uso) e alla terza fila, dove si trovano due sedili individuali rivestiti di pelle. Numerosi i sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida, come l'Assistenza alla partenza in salita, il Cruise Control e il Limitatore di Velocità, oltre al controllo della trazione che interviene sul motore e sui freni. Nel dettaglio la versione selezionata è la Opel Zafira Life 2.0 Diesel S&S At8 M Edition, lunga 496 cm, larga 192 cm, alta 189 cm con un bagagliaio da 603 a 3.968 litri. Nella versione 2.0 Diesel S&S At8 M Edition costa 42.260 euro con motore a gasolio di 1.997 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 130 kW/177 cavalli ed una coppia massima di 400 Nm a 2.000 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 69 litri. Le emissioni di CO2 sono di 144 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 185 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.838 kg.

