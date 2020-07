Opel Zafira Life, il taglia grande che tiene testa alla V

Parente stretto dei cugini di Citroen Spacetour e di Peugeot Traveller, il monovolume extra large del brand tedesco che fa parte del Gruppo PSA sembra essere l'unico che è in grado di tenere testa al più glamour di grandi monovolumi sul mercato la Mercedes Classe V. A giugno il mezzo Opel ha venduto di più della V guadagnandosi la prima posizione nel settore, ma nel semestre si è confermata in testa la V della stella. Numeri sempre più ridotti al minimo per dei modelli che sono destinati ad un utilizzo soprattutto di tipo professionale, piuttosto che destinati a utenti con la necessità di veicolare tanti passeggeri a bordo e con loro anche di caricare i tanti bagagli al seguito.