Open Arms, Guardia Costiera al Viminale: non ci sono ostacoli allo sbarco La procura di Agrigento acquisisce documenti dalla Guardia Costiera, si valuta un'ispezione sulla nave della ong spagnola. Salvini: «Quella delle ong è battaglia politica, non umanitaria»

«Per quanto attiene questo Imrcc (Centro di coordinamento del soccorso marittimo, ndr) non vi sono impedimenti di sorta» allo sbarco. Lo scrive il Comando Generale della Guardia Costiera al Viminale, al ministero delle Infrastrutture e a quello degli Esteri in relazione alla Open Arms chiedendo “con urgenza” una risposta sullo sbarco dei 134 migranti ancora a bordo della nave ferma davanti al porto di Lampedusa.

La richiesta del Centro di soccorso - che fa seguito alla diffida che i legali della Ong spagnola hanno inviato al Comando Generale chiedendo «di autorizzare senza ulteriore indugio l'ingresso della Open Arms nel porto di Lampedusa» - è tra i documenti acquisiti dalla Procura di Agrigento e ora al vaglio del procuratore aggiunto Salvatore Vella.

Salvini: «Io non mollo»

«Vergogna Ong, io non mollo», ribadisce su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Allegando un post con cui Open Arms stigmatizza il fatto che, dopo 16 giorni, non è stata ancora trovata una soluzione, Salvini scrive: «In 16 giorni sareste già tranquillamente arrivati a casa vostra in Spagna. Quella delle Ong è una battaglia politica, non certo umanitaria, giocata sulla pelle degli immigrati».

La Procura v erso un’ispezione

La Procura è al lavoro su diversi fronti e, nelle prossime ore, non è escluso che si possa procedere ad una ispezione sulla Open Arms, da 16 giorni in attesa di un porto sicuro. Oltre al fascicolo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ieri è stata aperta - dopo la denuncia dei legali della Ong spagnola - anche un'inchiesta, a carico di ignoti, per sequestro di persona. La polizia ascolterà il medico di Lampedusa Francesco Cascio che ieri aveva sostenuto che i 13 migranti fatti sbarcare non presentavano problemi di salute, salvo uno con l'otite

Sit-in a Lampedusa: «Fateli scendere»

«Su queste scale troverete memoria, solidarietà, resistenza». Con questo slogan, stanotte, sul sagrato della parrocchia di San Gerlando a Lampedusa (Ag), isolani e attivisti si sono ritrovati uno al fianco degli altri - con tanto di lanterne accese - per continuare a chiedere di far scendere i migranti da 16 giorni a bordo della nave Open Arms. Sui social, dopo una giornata in cui la polemica l'ha fatta da padrone con la presenza sul molo di alcuni contestatori della Ong spagnola, è arrivata l’approvazione di molti isolani: «Questa è la vera Lampedusa». Negli ultimi mesi però anche l’isola appare divisa in due: da un lato c’è chi continua a difendere le ragioni della solidarietà, dall'altro chi sostiene la linea dura dei “porti chiusi” propugnata da Salvini.