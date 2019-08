Open Arms, Madrid invia nave militare. Molti naufraghi si gettano in mare

Madrid invia nave militare per i migranti per recuperarli e portarli a Maiorca, mentre la situazione sulla nave Open Arms, al diciannovesimo giorno di navigazione, è ormai fuori controllo. «Esplosiva», l’ha definita il procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio ora a bordo della Open

Arms, insieme allo staff medico.

I l ministero della Difesa spagnola ha annunciato che la nave Audaz si sta preparando per far rotta verso Lampedusa (tre giorni di navigazione) e recuperare i migranti bloccati da 19 giorni sulla Open Arms, per poi portarli a Maiorca, nelle Baleari. La Audaz partirà alle 17 ora locale.

Intanto a Lampedusa diversi naufraghi si sono buttati a mare dalla Open Arms tentando di raggiungere la costa a nuoto. Sono stati recuperati dalla guardia costiera e portati sul molo per le visite da parte dei medici del poliambulatorio

dell'Isola.

Intanto, il governo di Madrid fa sapere che offrirà una soluzione «nelle prossime ore»: lo ha detto la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, secondo quanto riporta il quotidiano La Vanguardia.



Robles ha sottolineato che si tratta di una situazione di «emergenza umanitaria» e che la Spagna «non guarderà dall'altra parte come sta facendo il ministro Matteo Salvini».