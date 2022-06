Open Culture 2022, premiati i pionieri dell’Open Access

- dall'autosufficienza all'interdipendenza: accettare come un valore l'interdipendenza dell'ecosistema, tanto sul piano scientifico che su quello tecnologico-funzionale.



Il premio e i vincitori

In questo contesto, ICOM Italia, Wikimedia Italia e Creative Commons Italia hanno promosso un premio per dare valore e favorire la conoscenza di buone pratiche Open Access sul territorio nazionale. Il concorso indetto ha previsto due categorie di assegnazione, la prima dedicata ad autori di pubblicazioni edite tra il 1° gennaio 2018 e il 10 aprile 2022 che hanno affrontano tematiche legate alle opportunità e ai vantaggi dell’adozione di strumenti Open Access per il rilascio o l’identificazione di contenuti culturali e creativi nel pubblico dominio. Quest'anno il Premio Ricerca Open Culture Italia 2022 è stato assegnato alla tesi di laurea di Alice Fontana dal titolo “Digital open access: il caricamento e il riuso delle collezioni museali archeologiche su Wikimedia”, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti De Martiis”. Le ragioni della vittoria risiedono nell'aver analizzato come la cultura può essere prodotta e condivisa in ambiente web con il quale si sono generate nuove relazioni commons-based in grado di coinvolgere un pubblico più ampio.

La seconda categoria di assegnazione è il Premio Museo Open Culture Italia 2022 dedicato ai progetti di valorizzazione del patrimonio di istituti culturali attraverso l'adozione di strumenti per il pubblico dominio e di licenze Open Access. Il riconoscimento si rivolge a tutti i musei italiani che abbiano realizzato dei progetti, pubblicati ed accessibili online, che prevedano l’adozione di strumenti e licenze CC per l’Open Access (Public Domain Mark, CC0, CC BY, CC BY-SA) allo scopo di favorire la condivisione di immagini e di dati in pubblico dominio, realizzati e pubblicati online tra il 1° gennaio 2018 e il 10 aprile 2022.Nel 2022, questa categoria di Premio è stata assegnata al Museo Egizio di Torino per il progetto Archivio Fotografico: un viaggio dietro le quinte del Museo Egizio, ma anche a ritroso nel tempo, fino al momento esatto in cui i reperti archeologici della sua collezione hanno visto la luce a inizio Novecento in Egitto. Un archivio di circa 45mila documenti e 2.200 scatti fotografici, ma soprattutto un lavoro di sistematizzazione e digitalizzazione dei documenti di lavoro delle Missioni Archeologiche Italiane fondate da Ernesto Schiapparelli, primo direttore del Museo Egizio di Torino, che ha impegnato gli archivisti del Museo per ben tre anni. In questo caso, il progetto è stato selezionato non solo per l'importate numero di riproduzioni di immagini di beni archeologici messi a disposizione del pubblico, ma anche per l'accessibilità dell'archivio e per la strategia di valorizzazione adottata e le azioni di monitoraggio messe in atto dell’utilizzo delle immagini digitalizzate nelle pubblicazioni scientifiche e divulgative.