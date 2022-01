Open d’Australia, Berrettini primo italiano della storia in semifinale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuova impresa storica per Matteo Berrettini, tennista settimo nel ranking Atp: è il primo italiano a qualificarsi per le semifinali degli Open d’Australia, prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 25enne romano, numero 7 del seeding, sconfigge il 35enne francese Gael Monfils, numero 20 del ranking Atp e 17 del tabellone, con il punteggio di 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2 dopo tre ore e 49 minuti. Berrettini affronterà in semifinale il 35enne spagnolo Rafael Nadal, numero 5 del mondo e sesta testa di serie.

Battaglia epica quella di Melbourne: sembrava tutto facile per l’atleta tricolore nel primo set. Qualche problemino fisico si è però fatto sentire e Berrettini si è visto raggiungere sul due pari da Monfils. L’exploit nell’ultimo set, totalmente dominato dall’azzurro. Oltre che dalla grinta del concorrente transalpino, Berrettini ha dovuto vedersela anche con il tifo ostile, dal momento che il Melbourne Park era tutto a favore di Monfils.

Durante l’intervista post partita di rito qualcuno ha addirittura provato a contestarlo dagli spalti. «Non ho capito cosa dicono», ha risposto al microfono Berrettini con una punta d’ironia. «Ci sono tantissime persone qui oggi, mi sembra che alcuni di loro non siano grandi fan di tennis». Quando si dice vincere sul campo e fuori.

«È incredibile, sono davvero felicissimo - ha commentato il tennista romano - In questo match ho vissuto tantissime emozioni. Pensavo di avere la partita in mano dopo due set e invece mi sono trovato al quinto.... Nel terzo set ho mancato due palle break e Gael mi ha rimontato, poi per fortuna ho ripreso a giocare meglio. Ora mi aspetta una grande battaglia con Nadal. Entrambi siamo andati al quinto set e dobbiamo recuperare. Io sono più giovane, ma lui ha più esperienza».

Al momento il record di primo semifinalista italiano degli Open è tutto suo, ma potrebbe essere raggiunto già all’alba del 26 gennaio da Jannik Sinner che se la vedrà con il greco Stefanos Tsitsipas nell’altro quarto di finale. Sognando una finale tutta italiana.