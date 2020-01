Open day per «toccare con mano»

(ANSA)

Ogni scuola ne organizza almeno uno, in vista delle iscrizioni, per presentarsi alle famiglie e attrarre ragazzi. Sono momenti in cui gli istituti si mostrano, aprono le aule, illustrano l'offerta didattica. Toccare “con mano” la scuola in cui si pensa di iscrivere i propri figli è cruciale. Consente di incontrare insegnanti e preside, di cogliere l'atmosfera, di poter porre domande e sciogliere dubbi, di osservare da vicino gli spazi di apprendimento passando dalla descrizione virtuale, quella del sito, alla visione reale. Le scuole organizzano open day sia prima che dopo l'avvio delle iscrizioni. È bene informarsi sulle date per evitare di perdere qualche appuntamento, soprattutto per chi vuole visitare più scuole.