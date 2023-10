Open-es, l’alleanza per vincere le sfide della sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Saper misurare e migliorare le performance di sostenibilità è diventato un tema chiave per la competitività di ogni impresa. Le caratteristiche ESG rientrano infatti sempre più nei criteri utilizzati per l’accesso ai servizi e prodotti finanziari da parte delle banche, e per la partecipazione a gare d’appalto dei propri clienti. Un percorso di continua trasformazione che deve coinvolgere l’intera catena del valore. Le imprese, specie quelle di più piccola dimensione, non possono essere lasciate da sole in questo percorso e non possono disperdere energie preziose a causa di un contesto frammentato e confuso. Fare sistema, semplificare e tracciare la strada è un compito che spetta ai grandi gruppi industriali e finanziari. Collaborare e condividere strumenti è l’unica strada per affrontare seriamente questo tema.



Per questo è nata Open-es, un’alleanza tra il mondo industriale, finanziario, associativo ed istituzionale che attraverso una piattaforma digitale, aperta e collaborativa supporta le aziende nel percorso di crescita sulle dimensioni della sostenibilità.



Unire le forze per promuovere lo sviluppo di solidi ecosistemi industriali che si fondano sulla connessione delle filiere facendole interagire in modo virtuoso con la finanza, le istituzioni, l’accademia e le associazioni per coniugare sostenibilità e business.

E’ questo lo spirito dell’iniziativa Open-es, un’ambizione sistemica che fonda le sue radici su un approccio pragmatico e strumenti concreti, pensati e realizzati insieme alle imprese stesse, per aiutare tutte le realtà a prescindere dalla dimensione, dal settore e dal grado di maturità di partenza.



Prima di tutto per raccogliere e rendere disponibili i dati ESG, un compito che senza le giuste competenze in azienda può risultare un ostacolo arduo e oneroso, specie per la necessità di adeguamento all’evoluzione degli standard di riferimento. Lo sviluppo sostenibile, per potersi realizzare realmente nel contesto d’impresa, non è e non deve essere un adempimento burocratico ma deve essere parte integrante del modello di business e degli obiettivi aziendali. Competitività, Sostenibilità Filiere, proprio i tre ingredienti chiave di Open-es, una community di realtà che vogliono intraprendere in maniera seria e collaborativa questo percorso, e che grazie ad una piattaforma innovativa intraprendono i passi decisivi per misurare e migliorare le proprie caratteristiche di sostenibilità.



A due anni dal lancio, era marzo 2021, più di 14.000 aziende di 90 paesi e 66 settori industriali hanno già aderito alla community. Open-es è così diventata rapidamente un’alleanza strategica tra attori industriali, istituzionali e finanziari che adottano un approccio pragmatico e sinergico trasformando la value chain in una rete che coinvolge i singoli nodi in una crescita comune ispirata ai quattro pilastri fondamentali per il futuro: il pianeta, le persone, la prosperità economica e principi di governance aziendale.



A livello internazionale si sta assistendo ad una progressiva convergenza degli standard di rendicontazione ESG, e Open-es si pone esattamente in questa traiettoria, adottando tali standard e permettendo quindi alle imprese di creare una volta sola la propria carta d’identità ESG e riutilizzarla nei vari rapporti con i propri stakeholder.



Oltre alla misurazione è importante permettere alle imprese di accedere a benchmark di settore e individuare le giuste priorità e piani d’azione per focalizzare gli sforzi verso le direttrici più efficaci per ottenere risultati importanti per gli obiettivi in ambito ambientale e sociale. Gli sforzi in ambito ESG, soprattutto per le piccole e medie imprese, rischiano di essere inefficaci nel lungo termine, se non inseriti in un percorso di filiera condiviso e coordinato e questo è esattamente l’obiettivo che l’iniziativa Open-es si pone, uno strumento concreto e pragmatico che supporta le aziende in questo sviluppo.



Alle funzioni procurement e alle banche, Open-es consente di coinvolgere fornitori e clienti nel percorso comune di sviluppo sostenibile e offrire loro uno strumento unico per misurare e migliorare le proprie performance di sostenibilità. Queste realtà possono ottenere sulla piattaforma una chiara visione del livello di sostenibilità della propria Value Chain, monitorandone il grado di compliance rispetto agli standard normativi o ad altri aspetti chiave personalizzati per la propria strategia di sostenibilità.



Una soluzione che le imprese, le banche, le associazioni possono mettere a disposizione dei propri fornitori, clienti e associati come supporto concreto nel proprio percorso di crescita sulle direttrici della sostenibilità.



Funzioni Procurement e Finanziarie virtuose che non vogliono soltanto ottenere le informazioni necessarie per gli adempimenti normativi in ottica di due diligence di value chain, ma anche e soprattutto aiutare e coinvolgere i propri fornitori e clienti in un percorso condiviso e inclusivo. Attraverso un’area collaborativa e di condivisione esperienze, le imprese possono scambiare informazioni, dubbi, opportunità di business, progetti, strumenti e best practice interagendo con tutti i membri della community.



Innovazione e Sostenibilità: un’alleanza aperta a tutti e un’occasione unica per vedere il sistema industriale e finanziario collaborare e unire le forze, forse proprio nella partita più importante per il futuro e la competitività del nostro paese.