Open Fiber all’esame dell’Ue: ultima chiamata per la rete unica

Il nodo della rete unica arriverà presto al pettine. La via è quella traversa del riassetto di Open Fiber, che dovrebbe essere notificato all’Antitrust Ue nelle prossime settimane se si vuole tenere il passo con la tabella di marcia, che prevede per novembre il closing dell’operazione, con Cdp che salirà dal 50% al 60% del capitale e Macquarie che rileverà il restante 40% subentrando a Enel come partner finanziario nella società della fibra. Al momento a Bruxelles, subito dopo Ferragosto, è stata...