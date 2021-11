Open Fiber, c’è l’ok Ue sull’operazione Macquarie. Resa dei conti al cda Tim

Ascolta la versione audio dell'articolo

Anche se non ci sono conferme ufficiali, da Bruxelles sarebbe arrivato l’atteso via libera al riassetto di Open Fiber. Il responso dell’Antitrust Ue - a quanto risulta - dovrebbe essere comunicato questa mattina. La società della rete in fibra, che era nata come joint paritetica tra Enel e Cdp, completerà dunque nelle prossime settimane il passaggio della quota della compagnia elettrica al fondo infrastrutturale australiano Macquarie, che ha prenotato il 40%, e alla stessa Cdp, che salirà al controllo...