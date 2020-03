Open Fiber e lo spettro dei ritardi con l’emergenza coronavirus Lettera di Open Fiber a partner commerciali: l’emergenza coronavirus «sta di fatto avendo un impatto sulle attività». Per la società si tratta di «normali e diffuse prassi della gestione contrattuale fra partner» di Andrea Biondi

2' di lettura

La fibra, quella fino a casa, in questo periodo invocata come àncora di salvezza, rischia però anche, dall’altra parte, di rimanere vittima dell’emergenza coronavirus. Questo, almeno, è quello che verrebbe da pensare nel leggere la comunicazione inviata da Open Fiber – e di cui Il Sole 24 Ore ha preso visione – a società partner commerciali invitate a considerare la «necessità di sospendere in via temporanea qualsivoglia penale contrattualmente prevista».

L’oggetto è “Comunicazione relativa all’epidemia Covid-19” e la lettera è firmata da Simone Bonannini, Direttore marketing e commerciale della società controllata da Enel e Cdp, al centro della partita per la realizzazione di una rete unica con Tim, e che oltre ad aver inglobato la società Metroweb, con i suoi asset e le coperture nelle città più cablate del Paese, sta portando avanti il rollout della rete ultrabroadband (in gran parte in Ftth, fibra fino a casa) nelle cosiddette “aree bianche”, quelle ancora senza copertura.

Le tre pagine della comunicazione inviata alle aziende partner commerciali in estrema sintesi fanno leva su un’emergenza coronavirus che «sta di fatto avendo un impatto sulle attività di creation, delivery e assurance poste in essere da Open Fiber». Risultato? «Ritardi nelle fasi propedeutiche alla progettazione e nella relativa esecuzione dei piani di rollout» nonché «il mancato raggiungimento di SLA o KPI, comunque denominati».

Nella missiva la controllata di Enel e Cdp segnala in questo periodo l’esistenza di «conseguenze ostative» fra cui «fermi cantiere, difficoltà negli spostamenti del personale tecnico, rallentamenti nell’ottenimento dei permessi e autorizzazioni nonché criticità nell’approvvigionamento di apparecchiature e materiali» e altro.

È per questo che Of si rivolge alle società per «richiamare l’attenzione sulla necessità di sospendere in via temporanea qualsivoglia penale contrattualmente prevista» visto che la situazione è gravata dalla «ricorrenza di eventi a Of non imputabili».