Open Fiber, Enel è pronta a vendere: l’ok entro fine anno Nel cda di giovedì aperture sull'offerta di Macquarie: tornerà al board a novembre. L'ultima proposta valorizza il 100% della società della rete fino a 8 miliardi di Laura Serafini

(IMAGOECONOMICA)

Il consiglio di amministrazione di Enel potrebbe deliberare il via libera alla cessione del 50 per cento di Open Fiber prima della fine dell’anno. La tempistica ancora non è definita, ma quello che appare invece certo è che l’offerta presentata dal fondo australiano Macquarie si è rivelata di grande interesse per il board, al quale è stata illustrata giovedì nei dettagli e nelle sue implicazioni.

L’aspetto più significativo emerso in occasione della riunione del cda è l’aumento del valore del prezzo...