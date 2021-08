Open Fiber, Enel firma l’uscita: la rete passa all’asse Cdp-Macquarie

3' di lettura

A otto mesi dall’accordo per la cessione di Open Fiber, raggiunto in via preliminare tra Enel e Macquarie a dicembre, l’operazione diventa finalmente realtà. La ratifica delle varie transazioni è avvenuta tra martedì e mercoledì. Nella sostanza tre contratti: uno tra Enel e Macquarie che sancisce il passaggio di proprietà del 40 per cento di Open Fiber dal gruppo elettrico al fondo australiano a un prezzo di 2,12 miliardi di euro, assieme alla porzione Enel dello “shareholders' loan” concesso ad ...