Open Fiber, Macquarie cerca alleati ma il Governo batte il tempo a Enel Il piano degli australiani per allargare ad altri fondi irrompe al tavolo negoziale. Gualtieri e Patuanelli scrivono al cda: la rete unica è di massima priorità di Laura Serafini

(ANSA)

La partita per decidere il futuro di Open Fiber si è complicata nel giorno in cui si è riunito il cda di Enel che avrebbe potuto deliberare l’avvio del processo di vendita della quota posseduta dal gruppo elettrico. La possibilità che si compiesse un passo avanti si era ridotta al lumicino già nei giorni scorsi. E ieri è arrivata a zero, anche a seguito della lettera con la quale i ministri per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, e dell’Economia, Roberto Gualtieri, hanno scritto al vertice...