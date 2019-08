Open Fiber, un miliardo per cablare l’area del Triveneto Per la società che fa capo a Enel e Cdp l’obiettivo è portare la fibra ottica a oltre 7 milioni di utenze. Gemona città laboratorio della digitalizzazione totale di Laura Serafini

3' di lettura

Open Fiber, la società per la posa della fibra ottica controllata da Enel e dalla Cassa depositi e prestiti, ha stanziato circa un miliardo per cablare Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. L’intervento in questa aerea del paese non è tra i più semplici: le zone montuose nelle due regioni hanno una presenza preponderante. E poi c’è il gioiello della laguna, Venezia: qui per posare i cavi in fibra è stato necessario ricorrere al supporto dei sub.

Con oltre 7,2 milioni di abitanti e una grande quantità di imprese attive in diversi settori produttivi, il Nord Est costituisce un segmento chiave del piano di cablaggio di Open Fiber, che ha stanziato per l’area oltre 960 milioni di euro di investimento complessivo tra aree di mercato (cosiddetti cluster A e B) e aree bianche (C e D).

Nelle aree A e B, nelle quali la società sta realizzando la rete con investimenti diretti, è stata avviata la commercializzazione dei servizi in cinque città (Verona, Venezia, Treviso, Padova, Udine). Nei prossimi mesi sarà concluso il piano di cablaggio di Venezia, Padova, Treviso e Udine, mentre Verona sarà completata entro la primavera del 2020. In particolare la città di Venezia, che sarà completata dopo l’estate, ha visto l’utilizzo di tecniche innovative di cablaggio con l’impegno di sub per posare l’infrastruttura nei canali del centro storico.

Tra le nuove città in cui sono stati avviati di recente o stanno per essere avviati i lavori ci sono Cortina, San Donà di Piave, Gemona del Friuli, Schio. L’investimento complessivo ammonta a circa 281 milioni di euro e ad oggi sono state cablate in fibra ottica circa 874mila unità immobiliari.

Nelle aree montuose e collinari del Nord-Est l’intervento di Open Fiber, che avviene come concessionario Infratel nelle aree bianche, ovvero comuni rurali, poco popolosi e più difficili da raggiungere con una rete di telecomunicazioni, assume un valore particolare. In queste zone il divario digitale si avverte infatti in maniera pesante, tanto che in un numero consistente di comuni non è oggi disponibile neanche la copertura Adsl. Con un investimento complessivo da bando Infratel di 680 milioni di euro, la rete realizzata da Open Fiber raggiungerà oltre 1000 comuni e 1,7 milioni di unità immobiliari, offrendo a tutti i cittadini la possibilità di connettersi a 1 gigabit al secondo proprio come nelle grandi metropoli.