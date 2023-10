Open, la fiera del gioiello del Tarì fa il pieno di partecipanti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oltre 15.000 presenze e partecipazione di buyers internazionali in crescita: si chiude con un bilancio positivo l’edizione autunnale di Open, la fiera del gioiello promossa e ospitata dal Tarì, il centro orafo di Marcianise, in provincia di Caserta. In particolare sono stati numerosi gli ospiti della missione di incoming organizzata in collaborazione con Ice, e gli operatori italiani in tutti i quattro giorni della manifestazione.

L’appuntamento, che sui temi del business, l’arte e l’innovazione richiama gioiellieri e altri operatori del settore italiani e stranieri, quest’anno ha registrato anche un aumento del numero di espositori che ha superato del 10% quello di ottobre 2022, saturando l’offerta espositiva, già ampliata nelle ultime edizioni con i nuovi layout della fiera. In totale, sono state oltre 520 le aziende partecipanti che includono come sempre le 400 stabili presenze del Tarì.

Arrivati buyers da 14 Paesi

Momento importante dell’appuntamento di ottobre è l’incoming di buyers internazionali organizzato in collaborazione con Ice. Ben 14 i Paesi esteri coinvolti, selezionati nell’area Europea e Mediterranea, rappresentati da 60 buyers selezionati. Hanno potuto fruire di un fitto programma di eventi di valenza culturale, offerti in collaborazione con le istituzioni museali.

Business & Cultura

Lo stretto collegamento della storia del gioiello classico con l’evoluzione contemporanea del design è testimoniata dalla esposizione delle creazioni di design dei 10 giovani vincitori del Contest di design “DNA del Gioiello”. Illustrata, infine, la presentazione dei risultati del complesso Progetto di analisi gemmologica al quale sono stati sottoposti circa 30 monili, provenienti in prevalenza dalla celebre “casa del gemmario” di Pompei ed esposti al Tarì lo scorso mese di maggio.

Tarì: 400 imprese e 2.500 addetti

In occasione di Open verrà anche inaugurato lo Sportello di Confindustria Caserta - Federorafi, con cui si vuole offrire assistenza, consulenza e informazione alle imprese: il progetto è stato definito nell’ambito della recente Convenzione firmata per la costituzione del Polo produttivo orafo campano. Il Tarì conta al suo interno 400 aziende produttive e di distribuzione, 2.500 addetti, 3.500 presenze quotidiane di operatori professionali, 40.000 mq di produzione e servizi, 9.500 mq di superficie espositiva fieristica, 400.000 visite professionali l’anno, 1,2 miliardi di indotto annuo, 30% del fatturato destinato all’export.