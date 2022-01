Open finance, personalizzazione, servizi innovativi: ecco i trend del fintech

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Con il rinnovarsi dell'emergenza epidemica, l'anno che si è appena chiuso ha sancito il consolidamento di un cambio di comportamenti dei consumatori all'insegna della digitalizzazione e della remotizzazione. L'integrazione dei servizi in un unicum senza soluzione di continuità ha portato gli strumenti finanziari a diventare una parte del tutto: non si va più fisicamente in banca perché i servizi bancari ormai sono disponibili ovunque e in qualsiasi momento.



Il pagamento, la rateizzazione e il...