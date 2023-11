OpenAI, i dipendenti pronti a lasciare. Ecco la lettera al board

Il processo attraverso il quale avete licenziato Sam Altman e rimosso Greg Brockman dal consiglio di amministrazione ha messo a rischio tutto questo lavoro e minato la nostra missione e la nostra azienda. La vostra condotta ha reso evidente che non avete le competenze necessarie per supervisionare OpenAI.

Quando tutti noi abbiamo inaspettatamente appreso la vostra decisione, il gruppo dirigente di OpenAI ha agito rapidamente per stabilizzare l’azienda. Hanno ascoltato attentamente le vostre preoccupazioni e hanno cercato di collaborare con voi su tutti i fronti. Nonostante le numerose richieste di fatti specifici per le vostre affermazioni, non avete mai fornito alcuna prova scritta.

Il team di leadership ha suggerito che la strada più stabile per il futuro - quella che avrebbe servito meglio la nostra missione, l’azienda, gli stakeholder, i dipendenti e il pubblico - sarebbe stata quella delle vostre dimissioni e dell’insediamento di un consiglio di amministrazione qualificato che potesse guidare l’azienda in modo stabile.

La dirigenza ha lavorato con voi 24 ore su 24 per trovare un risultato reciprocamente accettabile. Tuttavia, dopo due giorni dalla vostra decisione iniziale, avete nuovamente sostituito l’amministratore delegato ad interim Mira Murati contro gli interessi dell’azienda.

Le vostre azioni hanno reso evidente la vostra incapacità di supervisionare OpenAI. Non possiamo lavorare per o con persone che non hanno competenza, capacità di giudizio e attenzione per la nostra missione e i nostri dipendenti. I sottoscritti possono scegliere di dimettersi da OpenAI e di unirsi alla nuova filiale Microsoft gestita da Sam Altman e Greg Brockman. Microsoft ci ha assicurato che ci sono posizioni per tutti i dipendenti di OpenAI in questa nuova filiale, se decidiamo di unirci. Faremo questo passo al più presto, a meno che tutti gli attuali membri del consiglio di amministrazione non si dimettano e il consiglio di amministrazione non nomini due nuovi direttori indipendenti, come Bret Taylor e Will Hurd, e non reintegri Sam Altman e Greg Brockman».