OpenAI, Emmett Shear sarà il nuovo ceo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sam Altman non tornerà sulla poltrona di ceo di OpenAI. Al suo posto assumerà la guida della casa madre di ChatGpt l’ex capo di Twitch Emmett Shear, che assumerà comunque l’incarico ad interim, secondo quanto riferito da The Information che cita le comunicazioni ai dipendenti di Ilya Sutskever, capo scientifico dell’azienda e membro del consiglio di amministrazione. La notizia è stata rilanciata dalle maggiori testate finanziarie e dalle agenzie di stampa internazionali, ma OpenAI al momento non ha ancora commentato l’indiscrezione.

Altman è fuori (per ora)

Altman non tornerà, quindi, nella società come amministratore delegato nonostante gli sforzi dei dirigenti della società per riportarlo al proprio posto, avrebbe detto Sutskever. E in effetti le notizie di ieri indicavano movimenti in questa direzione dopo un incontro tra Altman e l’ex presidente di OpenAI Greg Brockman con i dirigenti della società presso la sede dell’azienda a San Francisco, dopo che la ceo ad interim Mira Murati (durata solo 48 ore a quanto pare) aveva dichiarato di aver invitato il fondatore di OpenAI a tornare. Le voci però non sono concordi: se da un lato Altman stava discutendo di un possibile ritorno nella società del bot ChatGPT con un miglioramento della struttura di governance, dall’altra però indiscrezioni indicano che stia allo stesso tempo vagliando la possibilità di avviare una nuova impresa di intelligenza artificiale (AI), secondo quanto riportato domenica Reuters.

Loading...

Il licenziamento del fondatore

Ma come si è arrivati a questo punto? Venerdì scorso il consiglio di amministrazione dell’azienda ha licenziato Sam Altman, che per molti era il volto umano dell’intelligenza artificiale generativa. In merito al siluramento del fondatore l’azienda aveva precisato in una email ai dipendenti firmata dal chief operating officer Brad Lightcap: «La decisione del consiglio di amministrazione non è stata presa in risposta a un illecito o a altro legato alle nostra pratiche finanziarie, di business, si sicurezza e di privacy. C’è stata una interruzione delle comunicazioni fra Sam Altman e il cda».

Altman ha pubblicato poi domenica sulla piattaforma di messaggistica X un’immagine di se stesso con indosso un badge ospite OpenAI con la didascalia: «La prima e l’ultima volta che indosso uno di questi», a voler indicare che non sarebbe più stato ospite in quella che considera “casa sua”.

first and last time i ever wear one of these pic.twitter.com/u3iKwyWj0a — Sam Altman (@sama) November 19, 2023

Le notizie indicavano che gli investitori della società erano in pressing per un ritorno di Altman alla guida, compreso Microsoft. In particolare Satya Nadella, ceo del gruppo tecnologico, sarebbe in stretto contatto con il manager 28enne per vagliare con lui tutte le ipotesi per un suo ritorno alla guida di OpenAI.