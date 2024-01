OpenAI lancia lo store di ChatGPT

Ascolta la versione audio dell'articolo

OpenAI ha finalmente lanciato lo store dove gli utenti possono condividere (e vendere/acquistare) versioni personalizzate del popolare chatbot ChatGPT. Un lancio che era stato inizialmente previsto per novembre, quando però la società finì nel caos per il licenziamento (e poi il reintegro) del ceo Sam Altman. Da lì il rinvio. Adesso, invece, i tempi sono maturi.

Il nuovo store, che è stato lanciato per gli utenti di ChatGPT a pagamento, raccoglierà i chatbot creati dagli utenti (chiaramente quelli con capacità di sviluppo) per una varietà di compiti, ad esempio una versione di ChatGPT in grado di insegnare la matematica a un bambino o di proporre ricette di cocktail . GPT Store chiaramente introdurrà una modalità di guadagno simile agli store digitali attuali (i più comuni sono l’App Store di Apple e Google Play di Android). Anche se i termini economici non sono ancora chiari.

Come gli app store attuali, anche GPT Store permetterà agli utenti di vedere i chatbot più popolari e di tendenza in una classifica e di cercarli per categoria. In un post sul blog che annuncia il lancio, OpenAI ha dichiarato che finora sono stati creati 3 milioni di chatbot personalizzati, anche se non è stato chiarito quanti sono quelli disponibili al momento del lancio.

Sempre in queste ore, OpenAI ha anche annunciato un nuovo livello di ChatGPT a pagamento per le aziende con team più piccoli, a partire da 25 dollari al mese per utente.