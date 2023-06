OpenAI, le preoccupazioni rallentano lo sviluppo di GPT-5

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se gli appelli per frenare la corsa all’Intelligenza Artificiale generativa non mancano, le aziende leader del settore sono chiamate a uno sforzo complesso: trovare un equilibrio stabile fra business e preoccupazioni. OpenAI, la ex no-profit che ha sviluppato ChatGPT, ci sta provando. E dopo il lancio del modello linguistico GPT-4, pare aver rallentato il processo per l’arrivo al successore (GPT-5).

La conferma è arrivata dal ceo dell’azienda, Sam Altman, che durante un evento organizzato dal quotidiano...