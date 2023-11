OpenAI: dal licenziamento del CEO ai riflettori degli investitori, l’impatto su azioni e ricerche online

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non è stato un terremoto solo per il mondo dell’Intelligenza artificiale, la storia di OpenAI e i suoi cinque giorni folli che hanno portato al licenziamento e poi al ritorno del ceo, Sam Altman . Le ripercussioni, infatti, si sono ampiamente diffuse sugli investitori. Lo confermano nuovi dati pubblicati dalla società di consulenza Venture Smarter, che rivelano come le ricerche online di “azioni OpenAI” in tutto il mondo sono aumentate del 1.200% da quando è esploso il caso (soprattutto da quando il 95% dei dipendenti ha minacciato di andarsene, con una lettera).

Lo studio ha analizzato i dati di Google a livello mondiale dopo la diffusione della notizia del caos nella startup californiana di intelligenza artificiale. Va ricordato che OpenAI non è una società quotata. E benché le ricerche su “azioni OpenAI” siano aumentate del 1200%, non è possibile contrattare il titolo in Borsa, ma occorre essere un investitore accreditato.

Interessante anche il dato su Microsoft . Anche perché, lo ricorderete, a un certo punto Altman (il ceo di OpenAI) era stato assunto da Microsoft, con Nadella che gli aveva affidato un nuovo team dedicato all’Intelligenza artificiale dell’azienda (di fatto l’intento era quello di replicare OpenAI, dentro Microsoft, se OpenAI fosse sparita). Nello stesso giorno di questa situazione, le ricerche di “Buy Microsoft stock” e “MSFT”, il ticker delle azioni del gigante tecnologico, sono aumentate rispettivamente del 371% e del 526%.

Va detto che il titolo di Microsoft è stato salvaguardato dalle scelte del suo ceo, anche perché il caos in OpenAI poteva costare tantissimo all’azienda proprietaria di Windows. Invece lo scossone non c’è stato. E ora Microsoft è alle prese con una sfida finanziaria molto suggestiva: quella con Apple, per il titolo di società con il market cap più alto al mondo. In testa c’è ancora il gigante di Cupertino, con una capitalizzazione di mercato di poco inferiore ai 3 trilioni di dollari (2,95 trilioni). Microsoft segue a 2,81 trilioni. Ballano 140 miliardi, insomma. Che a queste altitudini, è una distanza molto sottile.