OpenAI si apre agli sviluppatori e alle aziende: arriva l’API per ChatGPT e Whisper

OpenAI ha annunciato che i modelli ChatGPT sono ora disponibili tramite API. Vuole dire che gli sviluppatori terzi potranno integrare il servizio nelle loro app o nei siti Web. La notizia è rilevante. Insieme al chatbot fenomeno la startup di San Francisco ha reso disponibile anche Whisper, uno strumento che si occupa dello speech-to-text tramite intelligenza artificiale. Uno dei primi partner ad aderire all'iniziativa è Snapchat. Ma la notizia è un’altra. L’API ChatGPT è infatti alla base di My AI , il chatbot recentemente annunciato da Snap per gli abbonati Snapchat+ e la nuova funzione di tutor virtuale Q-Chat di Quizlet. Shopify ha utilizzato l’API ChatGPT per creare un assistente personalizzato per i consigli sugli acquisti, mentre Instacart l’ha sfruttata per creare Ask Instacart, un pedaggio imminente che consentirà ai clienti Instacart di chiedere informazioni sul cibo e ottenere risposte “acquistabili” informate dai dati di prodotto dalla vendita al dettaglio dell’azienda partner.

Come hanno spiegato i manager di OpenAi a dicembre OpenAI per mettere a terra questo servizio sono riusciti a ridurre i costi del 90% per ChatGPT e ora sta trasferendo questi risparmi agli utenti dell'API. Che chiaramente non è gratis.

Per avere ChatGpt le aziende dovranno pagare 0,002 dollari ogni 1.000 token, che equivalgono a circa 750 parole. Sono però previste tariffe personalizzate per progetti di maggiore portata. Ad ogni modo, anche il ChatGPT “originale” propone un'opzione Plus che è a pagamento, con accesso prioritario e tempi d'attesa prevalentemente azzerati, a 20 dollari al mese. Le API di Whisper costano invece 0,006 dollari al minuto.

Quella che è stata definita una rivoluzione di portata simile se non superiore all’app store inventanto nel 2007 da Steve Jobs è pronta a partire.