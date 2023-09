OpenAi in trattative con Apple per creare l’iphone dell’intelligenza artificiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

OpenAI è in trattative avanzate con l’ex designer di Apple, Sir Jony Ive, e con Masayoshi Son, il capo di SoftBank, per creare «l’iPhone dell’intelligenza artificiale», un progetto da oltre un miliardo di dollari che sarebbe finanziato dalla conglomerata giapponese.

Secondo fonti di stampa, Sam Altman, amministratore delegato di Open AI, avrebbe incaricato la società LoveFrom di Ive di sviluppare il primo device diretto al mercato di massa dei consumatori.

L’obiettivo è creare un’esperienza per l’utente più naturale e intuitiva per consentire l’interazione con ChatGPT in maniera semplice, «nello stesso modo in cui le innovazioni dell’iPhone nell’elaborazione touchscreen hanno liberato il potenziale del mercato di massa dell’Internet mobile». Il progetto sarebbe ancora nelle fasi embrionali.