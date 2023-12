Openjobmetis cresce ancora e rileva Just on Business

Ascolta la versione audio dell'articolo

Openjobmetis consolida la sua presenza sul mercato italiano preparandosi a rilevare per circa 30 milioni il capitale di Just on Business, agenzia specializzata nei settori della sanità e della metalmeccanica. L’agenzia del lavoro, tra i principali player italiani e unica quotata, ha sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisizione del 100% del capitale della target, fondata nel 1998 dalle Famiglie Molinari e Rombelli, nonché del 100% di Deine Group, da questa controllata, fondata nel 2014 da Alberto Cetti e focalizzata sull’offerta di servizi complementari allo sviluppo della somministrazione.

ll closing è previsto entro gennai0 2024. Il corrispettivo concordato è di 29,7 milioni, da corrispondere in denaro. È inoltre prevista lasottoscrizione di un patto di non concorrenza con i soci fondatori per tre anni, valorizzato 2,2 milioni di euro. L’operazione - spiega Openjobmetis in una nota - viene finanziata facendo ricorso alle linee di credito bancario già disponibili.

«Con l’acquisizione di Just On Business confermiamo la strategia di crescita che ci ha permesso sino ad oggi di essere tra i principali player del mercato italiano» ha detto il presidente di Openjobmetis, Marco Vittorelli. L’amministratore delegato Rosario Rasizza ha sottolineato che «dopo la messa a terra di tutte le sinergie derivanti dalla precedente acquisizione di Quanta», il gruppo «era pronto per accogliere una nuova sfida. Just On Business - ha aggiunto - ha reso capillare la propria presenza sul territorio italiano e vanta una specializzazione nei settori metalmeccanico e sanitario. Il business model di Just On Business è caratterizzato da elevata concretezza grazie anche alla creazione di una Academy formativa in ambito industriale, da poco inaugurata». La società, proprio per la sua struttura specializzata, «manterrà la propria corporate identity - ha assicurato Rasizza - confermando in continuità alla guida della direzione commerciale Alberto Cetti , in sinergia con il Gruppo Openjobmetis».

Just On Business nel 2022 ha consuntivato ricavi per 97,1 milioni e un Ebitda di circa 2,5 milioni, mentre la controllata Deine Group ha un giro di affari di 3,3 milioni.