OpenSea rinuncia all’Ipo, GameStop si lancia negli asset NFT

Nuovo Cfo, un'Ipo che sembrava prossima, ma abbandonata dopo l'irritazione della comunità NFT che si sentiva esclusa dall'operazione, OpenSea, il più grande marketplace di NFT (Non Fungible Token) del mondo, con un'offerta di oltre 80 milioni di NFT ad oltre 750.000 utenti, ha annunciato di aver raccolto 300 milioni di dollari in un finanziamento di serie C.

Il round di finanziamento di serie C, ovvero quello che contraddistingue la quarta fase del finanziamento delle startup e, in genere, l’ultima fase del finanziamento del capitale di rischio, è stato guidato dalle società di investimento Paradigm e Coatue. Fred Ehrsam, un fondatore di Paradigm, ha detto in una dichiarazione che i cofondatori di OpenSea, Devin Finzer e Alex Atallah :“hanno dimostrato una vera grinta negli ultimi quattro anni, resistendo all’incertezza e rimanendo fedeli alla loro visione di NFT “. Dopo questo finanziamento la piattaforma è stata valutata 13,3 miliardi di dollari e i suoi fondatori sono miliardari. Solo sei mesi fa, la cifra era di 1,5 miliardi. Con le loro quote, stimate nel 18,5%, i cofondatori, Devin Finzer e Alex Atallah, hanno entrambi patrimoni di 2,2 miliardi di dollari, secondo i calcoli di Forbes. Dalla sua nascita, OpenSea ha raccolto più di 420 milioni di dollari da investitori, secondo Pitchbook.

Gli sviluppi

Fondata nel 2017 OpenSea è cresciuta rapidamente nell’ultimo anno in seguito al boom degli NFT. Nonostante gli sforzi da parte del management per tenere il passo con la domanda, il sito sta affrontando alcune problematiche dovute alla veloce crescita. Gli utenti hanno infatti riferito che la piattaforma va spesso in crash e il supporto ai clienti è scarso. L'iniezione di liquidità servirà, secondo quanto dichiarato Devin Finzer, ceo e co-fondatore insieme a Alex Atallah della piattaforma, per raggiungere quattro obiettivi individuati nell'accelerazione dello sviluppo del prodotto, migliorare significativamente il supporto e la sicurezza dei clienti, investire nella più ampia comunità NFT e Web3 e, non da ultimo, potenziare il team. OpenSea deve affrontare una forte concorrenza, di cui fa parte il gigante delle criptovalute Coinbase, che a ottobre ha annunciato un piano per lanciare la sua piattaforma per lo scambio di NFT.

In merito a quest'ultimo aspetto OpenSea attualmente opera con uno staff di 90 persone e nei piani di Devin Finzer è previsto il raddoppio dello staff per il supporto alla clientela, che attualmente conta 60 persone. Secondo gli esperti, l’azienda dovrà anche impegnarsi tra l'altro a potenziare la sicurezza. Questo delicato aspetto è sorto in seguito a una recente controversia dopo che il proprietario della galleria Todd Kramer ha subito il furto dei suoi 15 NFT, tra cui quattro della serie «Bored Apes Yacht Club», per un valore complessivo di più di 2 milioni di dollari. OpenSea si autodefinisce una piattaforma peer-to-peer su cui gli utenti possono creare, comprare e vendere Nft di ogni genere, in cambio di una commissione del 2,5%, ma evidentemente ancora non a prova di ladro!

GameStop

L'universo degli NFT attira anche altri operatori e tra questi GameStop Corporation (NYSE:GME). Il titolo negli ultimi 12 mesi ha messo a segno un rialzo del 605% a quota 140,62 dollari (ma dal picco del 27 gennaio 2021 pari a 347,51 $ è in calo di oltre il 70%) e in questi giorni ha registrato un'impennata dopo che in un report pubblicato dal Wall Street Journal indicava il prossimo lancio di una nuova divisione attiva negli NFT. Secondo il WSJ il rivenditore di videogiochi sta lavorando a un marketplace NFT dallo scorso maggio e a ottobre ha avviato una ricerca di personale per reclutare ingegneri software, esperti di NFT e product marketing. Attualmente secondo i ben informati GameStop avrebbe già assunto più di 20 persone da inserire nella piattaforma NFT. Il marketplace dovrebbe essere lanciato nei prossimi mesi e si vocifera che l’azienda sia vicina a stringere partnership con società di criptovalute per condividere la tecnologia e gli investimenti nello sviluppo di blockchain e giochi NFT, insieme ad altri progetti NFT.