Opera di Roma: Michele Mariotti dirige “Dialogues des Carmélites”

Il 17 luglio del 1794 a Parigi, in pieno regime del Terrore, avvenne l'esecuzione di sedici suore carmelitane che avevano rifiutato di rinunciare ai loro voti, divenendo poi note come le martiri di Compiègne. Il tragico fatto è alla base dell'opera che inaugura la Stagione dell'Opera di Roma. Altra musica, ma analogo sfondo tragico, nel musical Cabaret, che va in scena in una nuova produzione nel rinato leggendario Lido parigino, con la regia di un grande nome come Robert Carsen. Altro cambiamento ancora, e ascoltiamo Brunello, Loreggian e Galligioni provare Bach; e poi in concerto.



Roma

Il 27-29-2-4-6 all'Opera apertura della Stagione con l'opera di Poulenc “Dialogues des Carmélites”, dirige Michele Mariotti, direttore musicale del Teatro; regia di Emma Dante, bella compagnia di canto. “Chi erano le carmelitane prima del voto? Che tipo di donna si cela dentro la loro tunica da suora?”. Sono gli interrogativi dai quali è partita la regista. Protagonista nel ruolo di Blanche de la Force il soprano americano Corinne Winters, che il pubblico romano ha conosciuto in Madama Butterfly e in Kát'a Kabanová; accanto a lei Anna Caterina Antonacci, che proprio con Mariotti e Dante è stata protagonista della Voix Humaine di Poulenc a Bologna. La prima sarà trasmessa alle 19 in diretta su Radio3 e in differita su Rai5 alle 21.15.

Parigi

Dal 26 novembre al 3 febbraio al riaperto Lido nuovo allestimento del musical Cabaret, con la musica di John Kander (autore anche di altri musical di successo, come “Chicago” e del film “Kramer contro Kramer”) e le parole di Fred Ebb; con la regia, scene e luci di un regista tra i migliori, come Robert Carsen. E' da questo musical, andato in scena nel 1966, che nel 1972 è stato tratto il film con Liza Minnelli e la regia di Bob Fosse, vincitore di otto Oscar. Terminati i decenni delle celebri revues con le leggendarie Bluebell Girls, la celebre sala ha cambiato gestione e passa al musical, iniziando con uno spettacolo

Milano

Il 22 al Conservatorio le sei Sonate per violino e cembalo,con Mario Brunello al violoncello piccolo, Roberto Loreggian al cembalo e organo e Francesco Galligioni alla viola da gamba e violoncello; prova aperta alle 17. Da anni ormai Brunello è impegnato in un percorso di reinterpretazione dei grandi capolavori per violino di Bach su violoncello piccolo, strumento molto usato in epoca barocca e costruito nella tipica accordatura violinistica ma un'ottava più bassa, accorgimento che gli consente di mantenere la profondità e le sfumature più scure tipiche del violoncello. Per la Stagione della Società del Quartetto.