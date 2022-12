Operaio cade da 10 metri e muore in azienda nell’Avellinese

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Un operaio di 55 anni è morto all’interno di un’azienda di Montefredane, in provincia di Avellino, che produce manufatti in cemento dopo essere precipitato in una vasca adibita alla produzione di cemento. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri. L’uomo, residente ad Avellino, è caduto da un’altezza di dieci metri ed è morto sul colpo. Il corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco e su disposizione dell”Autorità giudiziaria trasferito in obitorio presso l’ospedale “Moscati” del capoluogo irpino. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.