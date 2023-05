Operaio muore schiacciato in un centro direzionale di Esselunga nel Milanese

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Un operaio di 48 anni è morto, stamani, in un gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nel Milanese, all’interno del centro direzionale per il Nord Italia dell’Esselunga. Lo ha riferito il 118, sul posto con i Carabinieri. È accaduto a Limito di Pioltello, intorno alle 9, nella sede di via Giambologna, dove i soccorritori hanno trovato il lavoratore con gravissimi traumi da schiacciamento, constatandone il decesso. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri di Pioltello.

Secondo le prime informazioni, l’incidente si è verificato quando l’uomo ha cercato di fermare il suo camion che si era messo in movimento da solo, durante una manovra di carico. Il quarantottenne si sarebbe messo davanti al mezzo, nel tentativo di bloccarlo, finendo però per essere schiacciato tra lo stesso e un altro parcheggiato.

L’uomo era un dipendente della società di trasporti Italtrans. Lo ha precisato la stessa Esselunga, in una nota in cui esprime «profondo cordoglio per il drammatico incidente». «Esselunga - si legge nel comunicato - costernata per la terribile disgrazia è vicina alla famiglia. Gli enti competenti con i quali l’azienda sta collaborando stanno chiarendo le dinamiche dell’accaduto».