Operare nel web per conto terzi? Sì nel primo semestre 2022

Bisognerà aspettare i primi mesi del prossimo anno per la partenza del nuovo sistema di delega (Sdg) introdotto a maggio dal decreto legge Semplificazioni (Dl 77/2021) che permetterà l’accesso ai servizi online della Pa anche a di chi non possiede un’identità digitale o, se la possiede, non può o non vuole utilizzarla.

Un ampliamento importante anche perché dal 1° ottobre l’utilizzo dei servizi online delle Pa è possibile solo tramite identità digitale, carta d’identità elettronica (Cie) o carta nazionale dei servizi (fanno eccezione professionisti e imprese).

La platea

I soggetti potenzialmente interessati sono molti a cominciare dalle persone che hanno scarsa dimestichezza con i computer, come gli anziani, ma anche quelle soggette a forme di sostegno o tutela. Il nuovo sistema potrà inoltre servire anche a chi un’identità digitale ce l’ha ma non può utilizzarla per un determinato periodo di tempo o preferisce affidare a qualcun altro lo svolgimento di un compito specifico.

Il sistema consentirà infatti di delegare a un terzo munito di identità digitale (Spid o Cie) l’accesso ai servizi digitali della Pa potendo però definire con precisione sia il periodo temporale che l’ambito di applicazione della delega. Quest’ultima potrà infatti essere usata solo nei confronti degli enti indicati e per gli scopi e i tempi stabiliti.

Il delegato utilizzerà la propria identità digitale (non ne saranno create di nuove) cui sarà associato un «attributo qualificato» generato al momento dell’acquisizione della delega e che conterrà le informazioni sui servizi cui potrà accedere.