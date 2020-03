Operativi gli ammortizzatori sociali per le prime zone rosse e gialle Istruzioni per le misure a sostegno di aziende e professionisti delle aree in cui si è sviluppato il contagio. Contributi rinviati fino al 30 aprile anche per il turismo di Matteo Prioschi

2' di lettura

Operativi gli ammortizzatori sociali che riguardano le ex zone rossa e gialla dell’emergenza coronavirus in vigore fino a i primi giorni di marzo. Inps, infatti, ha fornito le istruzioni attuative delle misure conteute nel decreto legge 9/2020 del 2 marzo e al contempo le indicazioni per la sospensione del versamento dei contributi previdenziali.

Le indicazioni sono contenute nelle circolari 37/2020 e 38/2020 da ritenersi comunque soggette ad aggiornamenti, come si legge nelle premesse, dato che il Governo sta mettendo a punto un nuovo decreto legge con misure più ampie sia per quanto riguarda i soggetti che i territori coinvolti. Del resto ormai tutta l’Italia è diventata zona arancione se non rossa.

Ammortizzatori

Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali è stata introdotta la causale coronavirus per la cassa integrazione ordinaria e l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale per le attività o i lavoratori situati negli 11 comuni della prima zona rossa (10 in Lombardia e 1 in Veneto). Procedure semplificate per l’accesso all’aiuto che può durare fino a 13 settimane. Al riguardo la circolare richiede alle sedi territoriali Inps di verificare l’effettiva collocazione delle unità produttive e dei dipenenti oggetto di richiesta di integrazione salariale.

Il decreto legge 9/2020 prevede inoltre la possibilità di trasformare l’eventuale Cigs già in corso in Cigo, di accedere alla Cig in deroga e un’ulteriore Cig in deroga su base regionale per Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Le prime due Regioni, nei giorni scorsi, hanno già sottoscritto i relativi accordi con le parti sociali per rendere fruibili tali misure. Passa dalle Regioni anche il contributo di 500 euro al mese per i lavoratori autonomi sempre delle zone rosse.

Sospensione contributi

La sospensione dei termini per i versamenti dei contributi riguarda le attività degli 11 Comuni inizialmente più colpiti e il settore turistico su base nazionale. A questo riguardo nella circolare 37 Inps elenca i codici ateco delle attività interessate. La sospensione opera fino al 30 aprile.