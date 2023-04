Operativo entro un anno il nuovo aeroporto Salerno Costa d’Amalfi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dall’estate del 2024 decolleranno i primi aerei dall’aeroporto di Pontecagnano (Salerno). La data è stata comunicata nel corso di un incontro che si è tenuto nei locali della Camera di commercio di Salerno. Appuntamento fissato per fare il punto sull’andamento dei lavori e sulle risorse finanziarie disponibili.

Partirà “entro un anno” la piena attività dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, situato nel comune di Pontecagnano Faiano in provincia di Salerno. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ricordando che l’aeroporto «è in gestione a Gesac, la società che gestisce l’aeroporto di Napoli Capodichino, che ha dimostrato grande capacità manageriale. L’aeroporto di Napoli è forse l’aeroporto d’Italia che ha avuto la crescita maggiore nel dopo Covid, è veramente una società di grande qualità».

Investimenti per mezzo miliardo

Gli investimenti, ha aggiunto De Luca, ammontano a «oltre mezzo miliardo di euro» e comprendono «il prolungamento della metropolitana di Salerno fino all’aeroporto, 247 milioni di investimento per 9 km di nuova metropolitana che affiancherà la linea ferroviaria Salerno Battipaglia con 5 nuove fermate». Si prevedono poi «50 milioni di investimento ulteriori per la viabilità e un investimento di altri 250 milioni per interventi di sviluppo delle strutture commerciali interne all’aeroporto, servizi e quant’altro. E’ un aeroporto che darà ovviamente grande respiro anche a Capodichino, che è un aeroporto ingolfato.

Obiettivo 3 milioni di viaggiatori

Puntiamo ad avere nel giro di 3 anni oltre 3 milioni di viaggiatori. E’ un’infrastruttura che rappresenterà una rivoluzione per l’economia turistica, del Cilento, della Costiera Amalfitana e in generale dell’area sud della Campania».

All’incontro a Salerno hanno partecipato Luca Cascone, presidente della IV commissione consiliare Trasporti e Lavori pubblici, Andrea Prete, presidente di Unioncamere e della Camera di commercio di Salerno, Roberto Barbieri, ad di Gesac.