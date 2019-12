Operatori chiamati a tenere traccia dei dati Le indicazioni Ocse e Fatf sulle informazioni per cui va garantita la trasparenza in vista di controlli- di Valerio Vallefuoco

Il Gafi-Fatf (acronimi rispettivamente di Gruppo di azione finanziaria internazionale e Financial action task force), organismo intergovernativo nato in ambito Ocse nella sua azione di protezione del sistema finanziario globale contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, si è concentrato sull’emanazione di modifiche alle raccomandazioni in precedenza emanate, per specificare l’applicabilità delle stesse al settore delle attività finanziarie concernenti i «virtual assets». Il Gafi ha evidenziato come i virtual assets possano essere strumentalizzati per porre in essere operazioni di investimento suscettibili di integrare gli estremi dell’attività di riciclaggio e possano portare quindi a ipotesi di finanziamento del terrorismo.

La definizione di valuta digitale

La valuta digitale è stata definita come una «rappresentazione di valore che può essere negoziata o trasferita e può essere utilizzata per pagamenti o finalità di investimento». Viene poi data un’ulteriore definizione in negativo poiché viene specificato che «la valuta digitale non include la rappresentazione virtuale di valute aventi corso legale, valori e altri beni finanziari che sono già trattati nelle raccomandazioni Fatf».

Il prestatore di servizi

Si è inoltre specificato che gli Stati dovrebbero considerare le valute digitali come «patrimoni», «fondi», «fondi e altre attività» o altri «corrispondenti valori». Accanto questa definizione è strettamente collegata la definizione del soggetto prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta digitale poiché destinatario di un corredo stringente di obblighi prudenziali e giuridici che mirano a prevenire possibili comportamenti costitutivi di riciclaggio di danaro. Il Gafi-Fatf lo definisce come qualsiasi persona fisica o giuridica che non è coperta da nessuna raccomandazione, e che come attività conduce una o più delle seguenti operazioni: scambio tra valute digitali e valute aventi corso legale; scambio tra una o più forme di valute digitali ; trasferimento di valute digitali; custodia e/o amministrazione di valute digitali o strumenti che permettono il controllo su valute digitali; partecipazione e fornitura di servizi finanziari collegati a un’offerta dell’emittente o/o vendita di valuta digitale.

Le linee guide antiriciclaggio e antiterrorismo

Il Fatf ha altresì ritenuto necessario chiarire ulteriormente l’applicazione della normativa Anti money laundering-Terrorism financing per i provider di servizi di valuta virtuale, pubblicando il 21 giugno 2019 le nuove linee guida antiriciclaggio e antiterrorismo sulle monete virtuali. Il documento redatto in inglese dà attuazione alla Raccomandazione n. 15 sulle nuove tecnologie tesa anche a gestire e mitigare i rischi emergenti dai «virtual assets».

Vas da registrare

Tra i chiarimenti più rilevanti la conferma dell’obbligo di registrazione dei Vasp (acronimo di Virtual asset services provider), sia per exchanger sia per wallet provider. Gli Stati aderenti a tali standard Gafi seguendo queste linee guida saranno pertanto tenuti a valutare e mitigare i rischi associati alle attività e ai fornitori di attività finanziarie virtuali; dare licenze o autorizzazioni, registrare fornitori di servizi e sottoporli a vigilanza o monitoraggio da parte delle autorità nazionali competenti. In sintesi quindi i fornitori di servizi patrimoniali virtuali saranno soggetti alle stesse pertinenti misure applicabili agli istituti finanziari.