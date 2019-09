Operatori fiduciosi su prospettive borsa ma 44% operatori vede rischio recessione

4' di lettura

La navigazione dei mercati finanziari prosegue per il momento con il vento a favore ma all’orizzonte si stanno addensando alcuni nuvoloni minacciosi come la Brexit no-deal, la guerra commerciale Usa-Cina e una possibile ricaduta in recessione dell’economia globale che, nell’opinione dei più, dovrebbe tuttavia essere evitata grazie alle misure messe in atto dalle banche centrali e in particolare dalla Bce guidata da novembre da Christine Lagarde. E’ quanto emerge dal sondaggio di agosto condotto da Assiom Forex tra i suoi associati in collaborazione con il Sole 24 Ore Radiocor e chiuso poco prima dell’incarico a Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo che ha determinato un sensibile ribasso dello spread.

L'81% degli operatori vede mercati stabili o in rialzo

Nel complesso l’81% degli operatori ritiene che Piazza Affari continuerà nella traiettoria vista in questo 2019: per il 43% degli operatori, la Borsa rimarrà sostanzialmente stabile mentre per il 38% gli indici conquisteranno nuove vette. Per il 35% degli operatori i rialzi saranno compresi fra il 3% e il 10% mentre per un ulteriore 3% sono da mettere in conto scatti ancora più consistenti in doppia cifra. Possibili ribassi sono invece previsti solo dal 19% degli operatori Assiom Forex, una percentuale che è comunque in rialzo di 4 punti rispetto a luglio per via della situazione di incertezza scatenata dalla crisi di governo di mezza estate. “Il sondaggio registra un cauto ottimismo che sembra originato dall’aver evitato un ritorno alle urne oltre che dalla speranza di una soluzione positiva dello scontro commerciale fra Washington e Pechino – ha commentato il presidente di Assiom Forex Massimo Mocio - Dal punto di vista geopolitico resta in primo piano il rischio legato alla Brexit mentre l’economia americana pare essere stata fortemente sostenuta dai consumi interni anche nel secondo trimestre. Pertanto, pur a fronte di dati industriali europei previsti in peggioramento, la maggior parte degli operatori tende ad escludere una possibile prossima recessione in grado di far deragliare l’economia mondiale”.

Scenario recessione: 56% operatori non lo teme, il 44% sì

Nonostante i numerosi dati macroeconomici deludenti di queste settimane, inclusi quelli che riguardano la locomotiva d’Europa, la Germania, il 56% degli operatori ha in effetti indicato di non temere una ricaduta in recessione ritenendo che per quanto in sofferenza rispetto a 12-18 mesi fa, l’economia globale rimane a ogni modo su un percorso di crescita. Per il rimanente 44% invece la fase di espansione è finita e le banche centrali non dispongono più delle armi necessarie per sostenere l’economia nel lungo periodo, soprattutto se le tensioni commerciali dovessero inasprirsi ulteriormente se i nuovi negoziati in programma a Washington non daranno l’esito sperato. Fra i principali fattori di rischio geopolitici inoltre rimane ovviamente in primo piano lo scenario di una hard Brexit, ovvero senza accordo sul futuro delle relazione con la Ue, alla data del 31 ottobre.