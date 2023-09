Operazione antimafia: 84 arresti in tutta Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalle prime ore della mattina i carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia sono impegnati nell’operazione antimafia “Maestrale-Carthago” con l’impiego di oltre 600 militari che stanno eseguendo su tutto il territorio nazionale una misura cautelare nei confronti di 84 soggetti (29 in carcere, 52 ai domiciliari e 3 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). L’operazione è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri.

Blitz interforze a Roma e Napoli

E dalle prime ore dell’alba è in corso un blitz interforze ad «Alto Impatto» a Roma e Napoli. Sono in campo oltre 800 operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Le due vaste operazioni hanno l’obiettivo di ripristinare la legalità in zone ad alta densità criminale e garantire ai cittadini una rafforzata presenza sul territorio delle forze dell'ordine. Al setaccio vengono passati i quartieri di Tor Bella Monaca a Roma e Montecalvario, nei quartieri di spagnoli di Napoli. Sono in corso numerose perquisizioni alla ricerca di armi e droga.

