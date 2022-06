Operazione Greenwashing: scatta l’offensiva Sec contro le truffe verdi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La missione è ambiziosa, tanto che potrebbe meritare un nome in codice: Operazione Greenswashing. La Securities and Exchange Commission è partita lancia in resta all’offensiva sul «fenomeno Esg». O meglio contro il rischio che gli investitori vengano tratti in inganno da fondi che rivendicano patenti ambientale, di responsabilità sociale e governance senza averle conquistate. Fuorviati da protagonisti dell’alta finanza che, per cavalcare trend e rastrellare commissioni, si danno appunto ad una pratica...