Operazione Minibond e mercato americano per Bertolotti SpA

Bertolotti SpA conferma la sua crescita anche negli indicatori dell'esercizio 2023, con un backlog, ad oggi, di circa 47 milioni di euro, una commessa importante acquisita da una multinazionale americana, leader nel settore dell'alluminio, che costituisce la base per l'espansione del Gruppo in Nord America oltre ai nuovi progetti già operativi in India, uno dei mercati più promettenti.

Specializzata nella progettazione, realizzazione e installazione di impianti industriali customizzati, destinati all'automazione di sistemi logistici per i settori siderurgico e aerospaziale, Bertolotti SpA ha collocato, lo scorso 28 marzo, un minibond quotato sul mercato MTF della Borsa di Vienna.

«E' un momento particolarmente positivo per tutto il Gruppo Bertolotti, abbiamo un importante backlog da sviluppare: progetti nazionali e internazionali molto sfidanti su tutti gli asset: siderurgico, ferroviario e aeronautico. Un nuovo stabilimento in fase di costruzione, nuove assunzioni, nuovi progetti ecosostenibili e tre nuove sedi all'estero, oltre ad aver chiuso preventivamente il concordato. Siamo entusiasti, motivati e fiduciosi - dichiara Luca Barneschi, ceo di Bertolotti Group - Ci aspettano mesi impegnativi, la nostra prospettiva è di lungo corso, sappiamo esattamente quali sono i KPI da monitorare nella strategia dei prossimi cinque anni, siamo un'azienda solida che investe molto anche nella formazione dei propri dipendenti con programmi ed iniziative dedicate. Abbiamo in corso una trasformazione digitale che ci collocherà tra le prime aziende nel mondo davvero ecosostenibili e data-centriche in termini amministrativi, di project, di management e di assistenza da remoto. Senza parlare dell'automazione, un segno di riconoscimento indispensabile nei nostri impianti. In Bertolotti ognuno può costruire il proprio futuro, può scegliere. Ritengo sia una grande opportunità, per tutti noi. Un grazie anche ai professionisti che ci hanno seguiti e supportati fino a questo momento nelle operazioni finanziarie: Tiziano Cetarini di Rewind Srl e lo Studio Legale Gatteschi, entrambi di Arezzo».