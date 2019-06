Criptovalute, operazioni sospette cresciute del 140% in un solo anno

Europol, l’agenzia per la lotta al crimine della Ue, nell’incontro del 23 maggio a Bucarest, ha risottolineato i pericoli legati alle transazioni con le criptovalute. Nel rapporto 2018 Europol afferma che «i riciclatori di denaro si sono evoluti e utilizzano le criptovalute nelle loro operazioni e sono sempre più facilitati da nuovi sviluppi come gli scambi decentrati che consentono compravendite senza alcuna necessità di conoscere il cliente».

Il ministero dell’Economia e delle finanze è al lavoro da oltre un anno per censire gli operatori del settore che, a regime, dovranno iscriversi in uno speciale registro tenuto dall’Oam (Organismo degli agenti e dei mediatori), per esercitare l’attività in Italia. A 16 mesi di distanza dal termine della consultazione pubblica dello schema di decreto, che ha raccolto le osservazioni provenienti da una trentina di operatori, il decreto non è ancora stato emanato.

Nel frattempo la Uif il 28 maggio, con una comunicazione, ha ricordato che «la crescente diffusione delle valute virtuali, il rischio di utilizzo distorto di detti strumenti e l'evoluzione del contesto normativo inducono a rinnovare la richiesta (...) di prestare massima attenzione nell’individuazione di operatività sospette connesse con valute virtuali».