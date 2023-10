Operazioni straordinarie: ragioni economiche e aspetti fiscali

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Si avvicina la fine dell’anno e si entra nel vivo delle valutazioni sulle possibili operazioni straordinarie. Con la collaborazione degli esperti, il nuovo focus del Sole 24 Ore, in edicola dal 19 ottobre (a un euro in più rispetto al prezzo del quotidiano) si propone di mettere a confronto le possibili opzioni disponibili, dalla fusione al conferimento, passando per la cessione d’azienda. Una valutazione che deve tenere in considerazione la variabile fiscale, alla luce non solo della disciplina attuale (e delle eventuali modifiche che potrebbero subentrare con l’attuazione della delega fiscale) ma anche delle interpretazioni dell’amministrazione finanziaria e degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito.

Non solo: nella guida troveranno spazio anche approfondimenti sul tema dell’abuso del diritto e delle implicazioni per le operazioni straordinarie transnazionali.