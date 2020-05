Opere di adeguamento/Agevolati al 60% i lavori per riaprire in sicurezza

È previsto un credito d’ imposta del 60% (max 80mila euro) delle spese sostenute (es:acquisto di arredi di sicurezza, apparecchiature per il controllo della temperatura) nell’anno 2020 necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche. La platea di beneficiari del credito d’imposta include operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente, bar, ristoranti, alberghi e cinema.