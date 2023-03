Opere d’arte e antiquariato, benefici estesi oltre l’import

cessione di oggetti d’arte che sono stati loro ceduti da un soggetto passivo diverso da un rivenditore.

Tutto ciò a una condizione: che non sia stata applicata un’aliquota ridotta agli oggetti in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest’ultimo.

Entro i confini più ampi della modifica delle aliquote Iva – diretta a salvaguardare il funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza – si colloca quindi anche l’intervento sugli oggetti d’arte, che si presume avrà effetti positivi in termini di fruizione e, di conseguenza, di sostegno alla loro produzione. La previsione di un’aliquota Iva ridotta su tutti i passaggi che riguardano un’opera d’arte – dall’atelier dell’artista alla vendita in galleria, sino ai prestiti al museo e così via – non può che portare benefici al mercato dell’arte e dell’antiquariato, settori spesso penalizzati seppure importanti per la crescita culturale della comunità.

Perimetro attuale e futuro

Oggi in Italia, sul piano delle imposte indirette, la disciplina fiscale limita il vantaggio dell’aliquota del 10% alle importazioni di tali beni e, solo in alcuni casi, lo estende alle cessioni. La norma di riferimento è il n. 127-septiesdecies, tabella A, parte III, al DPR 633/72, che prevede l’Iva al 10% per:

le importazioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, chiunque sia l’importatore (privato, galleria, casa d’asta, eccetera);