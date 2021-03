Opere prioritarie, Giovannini: «Impegnati a velocizzare le procedure» Serve una transizione economica più competitiva, ma rispettosa dell’ambiente, ha detto il neo ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili di Nicoletta Cottone

La prima parola pronuciata dal neo ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, è stata «celerità». É necessario «stimolare tutte le azioni possibili che consentano di velocizzare procedure che a ora non sono state attuate nei tempi previsti inizialmente». Dinanzi alle commissioni congiunte Lavori pubblici e comunicazione del Senato e Ambiente e Trasporti del Senato e Ambiente e Trasporti della Camera il ministro in audizione ha parlato delle 58 opere «particolarmente importanti e significative» legate allo Sbloccacantieri, per un importo che a regime prevede finanziamenti per 65-70 miliardi. L’audizione si svolge nell'ambito dell’esame del nuovo testo dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua gli interventi infrastrutturali necessari ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 32/2019 (atto n. 241).

Opere per 2 mld al Nord, 18 al Centro e 27 al Sud

«Faremo tutte le azioni possibili per velocizzare le procedure. Stiamo discutendo di 58 opere significative per finanziamenti complessivi di circa 65-70 miliardi di euro. Di queste risorse 22 miliardi andranno per opere al Nord, 18 miliardi al Centro e 27 miliardi per il Sud. Un'attenzione a tutti territori». Importante «il dialogo con le Regioni per le nuove opere del Pnrr è importante. Attiveremo contatti bilaterali con le Regioni».

Economia competitiva, nel rispetto dell’ambiente

«Serve una transizione economica più competitiva, nel rispetto dell’ambiente», ha sottolineato il ministro, precisando il cambio di nome del suo dicastero: ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili. «Abbiamo voluto cambiare il nome del ministero perché vogliamo dare l’idea di sistema: le infrastrutture non sono fondamentali solo per la parte di mobilità, ma sono precondizione di uno sviluppo adeguato». Indipensabile «affrontare la crisi in atto con una impostazione chiara, che ha portato alla creazione del ministero della Transizione ecologica e alla nuova denominazione del ministero delle Infrastritture».