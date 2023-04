Opere strategiche da record ma i costi aumentano del 26%

La partita dell’idrogeno

Per il resto, anche sulla partita dell’idrogeno, il Pnrr guidato dal ministero delle Infrastrutture marcia spedito: si tratta dell’aggiudicazione degli appalti per la costruzione di 40 colonnine di rifornimento sulla rete stradale per un valore di finanziamento di 230 milioni. C’è poi il capitolo che riguarda la sperimentazione dell’idrogeno, questa volta per le ferrovie. Anche in questo caso sono state assegnate le risorse (300 milioni) per realizzare nove stazioni di rifornimento a base di idrogeno per i treni lungo sei linee ferroviarie.

Le prossime scadenze

Le prossime scadenze riguardano il secondo trimestre del 2023 da chiudere entro giugno. Per questi progetti lo stato di avanzamento è a buon punto ed è allineato alle previsioni di raggiungimento degli obiettivi. Si tratta del rinnovo del parco ferroviario del trasporto regionale che vale 600 milioni (50 treni ecologici in sostituzione di quelli più inquinanti) e del rinnovo degli intercity al Sud per un totale di 200 milioni. Entrambe queste milestone scadranno a giugno, mentre è praticamente certa la cancellazione di due progetti per il raddoppio delle linee ferroviarie del Centro Italia con scadenza marzo 2024 ma molto indietro nel cronoprogramma. Sono i potenziamenti delle ferrovie Roma-Pescara e della Orte-Falconara, in bilico e forse recuperabile, tra molte difficoltà, quello della Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia.

