Oppo A76, super batteria e finiture ricercate per la fascia media

È l'ultimo nato della famiglia Serie A, quella che identifica i prodotti “midrange” del marchio cinese. Oppo 76, già disponibile sullo Store proprietario e su Amazon con un prezzo di ingresso di 249,99 euro, è l'ennesimo smartphone che va a popolare la fascia media del mercato dei telefonini intelligenti e si caratterizza per la particolare finitura realizzata con il processo di produzione Oppo Glow che promette variazioni di tonalità uniche sulla scocca posteriore. Il rapporto prezzo prestazioni, così come per gli ultimi arrivi delle varie Honor, realme e Poco (in attesa dell'annuncio di Vivo in agenda settimana prossima), è il biglietto da visita di questo apparecchio dotato di uno schermo in alta definizione dalle dimensioni generose (6,56 pollici di diagonale) e una frequenza di aggiornamento a 90Hz che lo rende assolutamente adeguato per riprodurre i video streaming e i giochi

Ricarica rapida e chip Qualcomm

A beneficio di chi (giovani in primis) fa dello samrtphone un uso intensivo, l'Oppo A76 può contare su una batteria da 5000mAh abbinata a un sistema di ricarica rapida (anch'esso proprietario) da 33W che garantisce oltre 3 e ore e mezza di autonomia di conversazione attaccando il device alla presa elettrica per soli cinque minuti. Dal punto di vista funzionale, non passa invece inosservato il sensore di impronte digitali più sottile rispetto ai modelli precedenti e posizionato insieme ai pulsanti di comando accensione per renderlo più pratico all'uso. A livello hardware, il pregio principale di questo smartphone ci sembra il processore Snapdragon 680, di fatto garanzia di fluidità per le sessioni in multitasking. Al chip di Qualcomm si accompagna un pacchetto di memoria e storage da 4 Gbyte + 128 Gbyte con la peculiarità di essere espandibile e una Rom che salva automaticamente i dati delle app di sistema e alcuni dati delle app dei social media sulla scheda microSD fino a 1 Terabyte.

OS proprietario e doppia fotocamera

A livello software, l'Oppo A76 lavora con il sistema operativo ColorOS versione 11.1, con tutto il corredo di nuove funzionalità integrate per la protezione della privacy e per rimanere sempre connessi a bassa latenza. Il comparto fotografico, infine, è assolutamente in linea con il profilo di uno smartphone di fascia media, a partire dalla fotocamera frontale con sensore da 8 megapixel con apertura focale di f2.0 e tecnologia AI Natural Retouching per scattare ritratti fino a una risoluzione di 3264 x 2448 pixel senza imperfezioni anche in ambienti bui o in condizioni di luce scarsa. Sul posteriore troviamo invece un doppio obiettivo con sensore principale da 13 MP f2.2 e zoom digitale 6x e un'unità secondaria da 2MP con effetto Bokeh.