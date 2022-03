Oppo A96: batteria a lunga durata e fotocamera da 50 MP per la fascia media

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il prezzo al pubblico è fissato a 299,99 euro in negozio come online (anche su Amazon) e identifica chiaramente come l'ultimo nato del produttore cinese appartenga al segmento di mercato che sta catalizzando da parecchi mesi a questa l'offerta di smartphone. Oppo A96 è dunque un prodotto che si colloca nella fascia media e lo fa presentandosi con gli attributi necessari (oltre al costo accessibile) per interessare questa tipologia di utenza: batteria da 500 0mAh con ricarica rapida da 33W, display da 6,59 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz e un sistema di fotocamere in cui spicca un sensore da 50 megapixel sull'unità principale. Il tutto godibile attraverso il sistema operativo ColorOS 11.1 basato su Android e la tecnologia Air Gestures che permette di attivare una serie di comandi senza toccare fisicamente lo smartphone, come lo scorrimento dello schermo verso l'alto o il basso o la risposta e al silenziamento delle chiamate.

Design 3D e display per migliorare l’esperienza d’uso

La partita degli smartphone “mid range” non si gioca certo sul terreno dell'estetica ma l'aspetto esteriore ha pur sempre la sua importanza, anche se non si tratta di un prodotto premium. Anche l'ultimo modello in arrivo è realizzato con il processo produttivo proprietario Glow Design, che seleziona in fase di lavorazione il miglior pannello di vetro diamantato e lo mette sottovuoto per comprimere i cristalli per arrivare a una texture finale liscia, resistente alle impronte e a prova di sporco.

Loading...

A livello di display, l'A96 sfoggia un rapporto schermo-corpo di circa il 91% e una risoluzione Full Hd a 1080 × 2412 pixel. Interessanti il sistema di regolazione automatica della frequenza di aggiornamento dello schermo in base all'attività svolta e la funzione che migliora la visibilità in base ai livelli di luce ambientale.

Autonomia e prestazioni

La specifica del nuovo smartphone recita questo: fino a 154 ore di messaggistica su WhatsApp senza interruzioni. In altre parole, Oppo garantisce per il suo ultimo nato una durata della batteria particolarmente lunga e grazie alla tecnologia di ricarica rapida da 33W anche il vantaggio di riempire in soli 30 minuti oltre il 55% del serbatoio di energia dell'apparecchio.

Con una specifica pilotata dall'intelligenza artificiale (Optimized Night Charging), inoltre, è possibile memorizzare le abitudini di sonno dell'utente e programmare un piano di ricarica della batteria frazionato durante la notte.