Oppo Find N2 Flip, il pieghevole si rinnova fra schermo frontale, fotocamera e cerniera invisibile

LONDRA – C'era grande attesa per il battesimo del nuovo smartphone pieghevole della casa cinese, se non altro per verificare dove e come i produttori stanno concentrando gli sforzi per fare un ulteriore passo in avanti nella “user experience” di questa tipologia di device, al momento ancora in cerca del loro definitivo posizionamento sul mercato. Apparecchio fashion e di nicchia (in Italia i pieghevoli catturano al momento circa il 2% degli smartphone, con circa 100mila unità vendute nel 2022) e quindi destinato a una clientela selezionata oppure valida alternativa ai modelli top di gamma convenzionali?

L’evento Oppo

Considerato il prezzo del nuovo arrivato, il Find N2 Flip (al netto delle varie promozioni previste sul sito ufficiale di Oppo e su Amazon e presso i principali retailer di elettronica) sarà infatti in vendita a partire dai prossimi giorni a 1199,99 euro, la sensazione è che si rientri nella prima ipotesi, almeno per ora, fermo restando che quello dei foldable è nel suo complesso un mercato giovane e con sensibili prospettive di crescita nei prossimi 3-5 anni.

Oppo Find N2 Flip

.Oppo ha presentato il Find N2 Flip in riva al Tamigi nella cornice del Magazine London, una delle location per eventi al momento più gettonate della capitale britannica, confermando nei giorni precedenti l'evento anche l'accordo con la Uefa per essere Official Global Partner della Champions League (mossa di marketing di una certa rilevanza). Come da anticipazioni della vigilia, il nuovo pieghevole ha come caratteristiche distintive il display esterno in formato verticale da 3,23 pollici, dove visualizzare le preview di foto e video e accedere a widget e strumenti per utilizzare il telefono da chiuso, e la cerniera (Flexion Hinge) di nuova generazione, più sottile e resistente rispetto a quella del suo predecessore, il Find N, che già assicurava una piega praticamente invisibile e senza alcuna fessura.

Il display esterno “interattivo”

Il desiderio di Pete Lau, SVP e Chief Product Officer di Oppo, è ben sintetizzato nello statement che ha accompagnato il lancio del nuovo dispositivo: “vogliamo portare i dispositivi pieghevoli ai limiti dell'avanguardia tecnologica e ora siamo finalmente pronti per condividere a livello globale un nuovo punto di riferimento nel settore”. Il Find N2 Flip, insomma, vorrebbe essere da qui in avanti una sorta di nuovo benchmark per gli smartphone in stile flip e la presenza di uno schermo frontale dalle dimensioni generose (al momento è il più ampio fra quelli integrati sugli altri smartphone di questo segmento) apre in tal senso le porte a un uso diverso del telefono quando ripiegato su se stesso. L'idea, sicuramente apprezzabile, è infatti quella di mettere nelle mani dell'utente un device “pocket”, e quindi realmente tascabile, da poter utilizzare con grande facilità per una serie di operazioni: oggi sono limitate alla semplice visualizzazione di immagini e allo scatto di selfie, al registratore vocale e al controllo di notifiche (fino a sei contemporaneamente) e dei messaggi in entrata ma in futuro (questo l'auspicio) potrebbero e dovrebbero sfociare in applicazioni a maggior valore aggiunto.

Il design e la cerniera



Il Find N2 Flip è sicuramente un device bello da vedere (due le colorazioni disponibili, Astral Black e Moonlit Purple) e piacevole da maneggiare, grazie ai suoi bordi in alluminio lucido, la cover realizzata in vetro resistente anti-impronta e il particolare motivo a onde micro-incise sulla cerniera. Un design minimal e compatto, insomma, come si addice a uno smartphone che vuole essere confortevole al tatto e comodo da utilizzare per lavoro e divertimento grazie al vetro curvato della cover posteriore, che rende il device molto adattabile alla propria mano, anche con lo schermo aperto. Il pannello a tecnologia Amoled è da 6,8 pollici in formato cinematografico 21:9 e vanta una frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz e a una luminosità massima di 1600 nit.

Il peso del device è nel complesso limitato a poco più di 190 grammi e lo spessore si ferma a 7,45 millimetri. Oppo ha molto enfatizzato in sede di presentazione il livello di avanguardia raggiunto dal sistema di chiusura/apertura Flexion Hinge: rispetto al passato, sono stati ridotti i componenti ed è stata aumentata la stabilità meccanica dello stesso, riducendone gli ingombri e permettendo la presenza di un display esterno più grande. Gli ingegneri hanno inoltre fatto in modo di creare una piega a goccia significativamente meno profonda e stretta, particolarmente sottile alla vista e praticamente impercettibile al tatto. Lo smartphone, come dichiara ufficialmente la casa cinese, è certificato TÜV Rheineland per la sua capacità di resistere a oltre 400mila piegature a temperatura ambiente (mediamente circa 100 aperture/chiusure del telefono al giorno per più di dieci anni) ed stato inoltre testato fino a 100mila volte e a -20° Celsius e a 50 gradi Celsius con il 95% di umidità.

La fotocamera sviluppata Hasselblad

Anche il comparto fotografico del Find N2 Flip, che integra la NPU proprietaria MariSilicon X, non lascia certo a desiderare, pur non raggiungendo il livello di altri smartphone di fascia premium. L'unità principale sfoggia infatti un sensore da 50 megapixel Sony IMX890 con obiettivo f/1.8 e a dare sostanza a tutto il sistema di imaging è la collaborazione con Hasselblad. È però grazie sua versatilità “strutturale” che il Find N2 Flip regala opzioni interessanti per gli appassionati di foto e video. Il formato 17:9 del display esterno ha infatti lo stesso orientamento verticale del sensore della fotocamera, riducendo di conseguenza al minimo il ritaglio. La modalità FlexForm consente invece al device di restare semi piegato tra 45 e i 110 gradi, così da ottenere angolazioni dinamiche dal basso verso l'alto e facilitare la ripresa dei video time-lapse in 4K. I più esigenti possono anche pensare di trasformare lo smartphone in una fotocamera con treppiede: basterà piegarlo, appoggiarlo su una superficie e scattare aprendo il palmo della mano. Sfruttando infine la fotocamera dedicata ai selfie da 32 megapixel è invece possibile appoggiare lo smartphone ed effettuare una videochiamata via WhatsApp o Zoom senza doverlo tenere in mano.

Cervello, motore e batteria

Le prestazioni del nuovo foldable di Oppo sono affidate a un chipset MediaTek Dimensity 9000+ mentre alla voce batteria lo smartphone risponde con un'unità da 4.300 mAh, al momento la più grande presente su un apparecchio pieghevole flip, e la promessa di un'autonomia estesa a tutto il giorno con una sola carica. A questa si aggiunge il sistema di ricarica veloce Supervooc da 44W, che ripristina al 50% la capacità della pila in soli 23 minuti e fino al 100% in meno di un’ora (anche in questo caso si tratta di valori di eccellenza nel campo degli smartphone flip). A livello software, invece, la presenza dell'ultima release del sistema operativo ColorOS 13 ottimizzata per il nuovo form factor assicura (almeno sulla carta) la massima usabilità del display esterno e tutte le funzionalità della modalità Flexform. Un ultimo plus del Find N2 Flip riguarda la sicurezza: è infatti il primo smartphone di Oppo a offrire quattro anni di aggiornamenti ColorOS e 5 anni di aggiornamenti, entrando nella classifica dei telefoni Android con il supporto più a lungo termine.