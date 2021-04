Opportunità della digitalizzazione e rischi di cybercrime

3' di lettura

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza metterà a fuoco progetti importanti per “la transizione digitale” e costituirà la base delle strategie per realizzare gli obiettivi Next Generation Ue. Nei prossimi anni, 9 lavori su 10 richiederanno competenze digitali come afferma il rapporto The Digital Skills Gap della Commissione europea. In particolare, nei prossimi tre anni ci sarà un’accelerazione sull’adozione delle tecnologie, ed entro i prossimi dieci un investimento sulle infrastrutture 5G che produrranno 4 trilioni di dollari di valore generato, come indica il direttore di Luiss Paolo Boccardelli, sottolineando che il 70% del valore economico aggiunto sarà generato nelle piattaforme digitali.

Un costruttivo processo di trasformazione digitale è altrettanto complesso quanto ricco di opportunità. Per affrontare la complessità e ottenere i migliori risultati è allora necessario andare al di là degli slogan e guardare ai passi da compiere per sostenere insieme e contemporaneamente l’efficienza della pubblica amministrazione e la competitività delle imprese, per la stretta interdipendenza tra i due fattori.

Loading...

Un primo passo è quello di abbandonare l’idea che il digitale serva per fare in maniera più rapida le stesse cose di prima: non si tratta di stampare un certificato in dieci secondi invece che in cinque minuti, ma di renderne inutile la produzione. La cultura del modulo è tuttavia ancora molto diffusa mentre vi sono processi che non solo eliminano la carta, ma possono garantire anche la certezza dell’identità, la tutela della privacy, la sicurezza dei dati.

Il digitale può e deve entrare nei processi gestionali offrendo nello stesso tempo soluzioni strategiche. Peraltro, contrariamente a quanto si può pensare, l’Italia nel settore del Digital Trust, vanta risultati di eccellenza. In Italia l’utilizzo della Pec iniziato nel 2006 è oggi un sistema molto diffuso con volumi in costante crescita, con 12 milioni di caselle attive con più di 3 miliardi di messaggi generati. O la fatturazione elettronica, ormai adottata da imprese e delle partite Iva: qui parliamo di quasi 4 milioni di utenti, e di più di 2 miliardi di fatture elettroniche, dati che posizionano l’Italia tra i Paesi all’avanguardia.

Ma c’è un dato più che mai parlante: se ci sono voluti 4 anni per superare i 5 milioni di Spid, sotto la spinta degli eventi, è bastato un anno – il 2020 – per arrivare a oltre 19 milioni.