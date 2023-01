Opportunità e riorganizzazione della spesa nel distretto dell’occhialeria

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il distretto dell'occhiale si concentra nel bellunese ed è specializzato in tutte le produzioni riguardanti l’occhialeria come le montature da vista, occhiali da sole, minuterie per occhiali, macchinari e attrezzature di produzione, trattamenti galvanici, astucci e infine lenti per occhiali. Tra le molteplici aziende del distretto, ve ne sono alcune che producono e distribuiscono in tutto in mondo gli occhiali sia con marchi di proprietà che marchi in licenza, arrivando a essere aziende e operatori leader mondiali nel campo dell’ottica.

In alcune di queste realtà si è affrontato da alcuni anni il tema Procurement, vedendo il susseguirsi di situazioni di mercato estremamente variabili, che hanno imposto alla funzione acquisti una riformulazione delle logiche di approvvigionamento sulla base, ad esempio, dei parametri di qualità e delle certificazioni richieste ai fornitori, dei tempi di consegna dei materiali, del livello di servizio necessario al fine di soddisfare tutti i criteri della propria supply chain.

Per molte categorie di spesa, rilevanti sono diventati anche il calcolo del rischio di fornitura e i costi dei singoli componenti del prodotto. In logiche di mercato così complesse, alcune di queste realtà industriali hanno deciso di adottare la metodologia del Category Management. Chi non aveva già al proprio interno i Category Manager necessari, è ricorso a servizi esterni di Category Specialist, in affiancamento al personale dell’Ufficio Acquisti con obiettivi chiari e condivisi.

L’approccio operativo si è concretizzato in un percorso di lavoro costituito da diverse attività focalizzate e personalizzate sulle singole categorie merceologiche ritenute dall’azienda meritevoli di rivisitazione. Analisi della spesa globale dell'acquistato; mappatura di tutte le variabili e di tutte le criticità che impattano sui costi; proposta, laddove richiesto, di nuove alternative in termini di conoscenze di mercato, metodologie di approvvigionamento e processi di acquisto.

Il fine è quello di ottenere benefici in termini sia di saving economico senza inficiare il livello di servizio, sia di processo gestionale proprio di ogni singola categoria trattata. Resta evidente che, per affrontare questi progetti, per i quali si ha un impatto sul business aziendale, sia indispensabile coinvolgere le funzioni direzionali responsabili di ogni categoria analizzata, e interagire per condividere e confrontarsi sugli obiettivi e i risultati traguardati.