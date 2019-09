Opportunità (e rischi) della Cina in Europa di Antonio Argandoña

Tutti gli occhi, dalla Casa Bianca all’Italia e all’India, sono fissati sulla Cina. La seconda economia del pianeta è da tempo al centro del dibattito. Ma tra guerre commerciali che infuriano e Vie della Seta che avanzano, l’influenza del colosso asiatico è ancora più difficile da ignorare, nonostante la frenata della sua crescita e i timori di una recessione all’orizzonte.

Al di là del breve periodo, molti si domandano se, o quando, la Cina diventerà la superpotenza mondiale, e quale forma assumerà la sua egemonia se ciò dovesse accadere. L’egemonia spesso viene misurata economicamente, e anche se la Cina è già la prima economia mondiale secondo alcuni parametri (per esempio il prodotto interno lordo a parità di potere d’acquisto), in altri, come il tenore di vita, è ancora indietro.

L'egemonia deriva principalmente da tre fattori: la dimensione della torta (il Pil), la moneta e la potenza militare. In quest’ultimo ambito, gli Stati Uniti hanno ancora un vantaggio, ma è probabile che la Cina colmi presto il distacco. Nel caso della valuta, il divario è più ampio.

Il dollaro americano è saldamente radicato nel suo ruolo di valuta di riserva, mentre lo yuan è usato di rado: questo consente agli Stati Uniti di tenere in piedi un grosso disavanzo delle partite correnti, che il resto del mondo, soprattutto la Cina, rifinanzia regolarmente.

Perché la moneta cinese è relativamente insignificante?

Perché la Cina controlla rigorosamente l’ingresso e l’uscita dei capitali dal Paese, mentre gli Stati Uniti e molti altri Paesi consentono alle loro valute di muoversi liberamente. Questo modello ha consentito a Pechino di mantenere ingenti eccedenze della bilancia delle partite correnti e diventare un creditore netto. La Cina ha fatto enormi investimenti all’estero, in dollari. Serviranno molti anni e cambiamenti di politica economica di vasta portata per convincere il resto del mondo a usare lo yuan come valuta di riserva.

Un Paese che consente ai capitali di entrare o uscire liberamente è soggetto ai capricci dei mercati finanziari. La Cina ha sempre dato la precedenza alla stabilità economica, rispetto alla crescita e a un ruolo di primo piano nella finanza internazionale. Come ha detto l’economista García Herrero: «Gli obbiettivi esterni della Cina saranno sempre subordinati a quelli interni».

Dobbiamo ricordarci che l’economia cinese è strettamente controllata dal Partito comunista. Quando la Cina, nel 2001, entrò nell’Organizzazione mondiale del commercio, i Paesi occidentali si sfregavano le mani pensando che avrebbero beneficiato di un mercato grande e deregolamentato dove vendere i loro prodotti e investire. Non è quello che è successo: la Cina ha potuto esportare liberamente, ma l’accesso al suo mercato da parte di altri Paesi è limitato.

Questo spiega, in parte, le attuali politiche degli Stati Uniti nei confronti della Cina. Molti economisti hanno protestato quando il presidente Trump ha aumentato i dazi su molti prodotti cinesi. Ma la loro tesi era incentrata sulla risposta da manuale, quella che dice che il libero commercio è meglio per tutti: in questi tempi di populismo crescente, una spiegazione del genere non suona più tanto credibile.

Per concludere, l’Europa. La recente visita del presidente Xi Jinping nel vecchio continente dimostra che l’Europa è parte integrante delle strategie cinesi su import-export e investimenti. Ma è un rapporto non esente da rischi, considerando le politiche non occidentali della Cina: per questo l’apertura dell’Italia alla smisurata iniziativa della Nuova Via della Seta preoccupa gli altri Stati membri della Ue.

Controlli stringenti a parte, il futuro non è scritto. Qualcuno pronostica un declino della Cina, reso inevitabile dall’invecchiamento della popolazione e dalla scarsa redditività delle imprese. Altri sostengono che le politiche di Pechino possono aver corretto alcuni squilibri, ma che le trasformazioni economiche che si profilano distruggeranno il suo modello politico. Altri ancora pensano che il futuro, sotto forma di un controllo autoritario risoluto di aziende e consumatori, è arrivato anche fuori dalla Cina, e ci assomiglia tanto.

Antonio Argandoña è professore emerito di economia ed etica dell'imprenditoria presso la Iese Business School

(Traduzione di Fabio Galimberti)