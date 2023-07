«Opportunità dal turismo. Ora lotta agli abusivi e potenziare i trasporti»

Bisogna evitare l’esplosione di coloro che offrono alloggi in maniera abusiva. Non parlo dei B&B regolari, ma di tutti coloro che utilizzano piattaforme prive di controllo. Non sappiamo neanche quanti turisti ci sono di preciso a Roma. Un trend che sta producendo la desertificazione del centro storico. Roma non è Venezia, non è una città che vive solo di turismo. E questo ha un impatto sui trasporti.

Pensa ai taxi?

Taxi e Ncc sono diventati introvabili. Ormai il tema delle nuove licenze è ineludibile. Ma con il Giubileo arriveranno 30 milioni di visitatori a Roma, il problema dei trasporti non si può certo mettere in capo solo ai taxi. Bisogna agire in primis potenziando il trasporto pubblico.

Cosa ne pensa dell’aumento della tassa di soggiorno decisa dal Comune?

Riteniamo ingiusto che si continuino a chiedere contributi a chi ha sempre pagato invece di aumentare gli sforzi per scovare e colpire gli abusivi. Ma soprattutto chiediamo che questi aumenti vengano destinati a migliorare il decoro e i servizi della capitale.